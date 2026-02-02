Caltanissetta. L’Asp potenzia l’offerta sanitaria con nuove assunzioni e specialisti sul territorio

CALTANISSETTA. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta prosegue nel programma di potenziamento dell’offerta sanitaria, sia sul fronte della medicina del territorio che dell’assistenza ospedaliera.

Attraverso il conferimento di nuovi incarichi a tempo indeterminato e determinato, l’Azienda punta a ridurre le liste d’attesa e a garantire una copertura capillare nelle diverse sedi della provincia.

Per quanto riguarda la medicina territoriale, sono stati conferiti cinque incarichi a tempo indeterminato che riguarderanno aree cruciali per l’assistenza ai cittadini:

• Cure Palliative: La Dr.ssa Carolina Vario è stata nominata Specialista Ambulatoriale Interno. L’incarico, con decorrenza dal 1° febbraio 2026, prevede 24 ore settimanali suddivise tra Caltanissetta (10 ore), Mussomeli (8 ore) e San Cataldo (6 ore).

• Radiologia: La Dr.ssa Laura Maria Lanzafame assume l’incarico per 28 ore settimanali. Il servizio sarà distribuito tra il Poliambulatorio di Caltanissetta (18 ore), Sommatino (4 ore) e Mazzarino (6 ore).

• Diabetologia: Il Dr. Angelo Fiore opererà presso il Poliambulatorio di Mazzarino per 7 ore settimanali, con decorrenza dal 1° febbraio 2026.

• Cardiologia: il Dr. Rimmaudo Flavio presterà servizio quale Specialista Ambulatoriale Interno di Cardiologia per complessive per 10 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Gela.

• Diabetologia: Dr.ssa Gallo Maria presterà servizio a tempo

indeterminato quale Specialista Ambulatoriale di Diabetologia per complessive n. 10,00 ore

settimanali da svolgere presso il Poliambulatorio di Mussomeli.

Sul fronte ospedaliero, particolare attenzione è stata rivolta al Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela. Per garantire la piena operatività dei reparti di emergenza, sono stati conferiti tre incarichi di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo determinato (32 ore settimanali) ai medici specializzandi:

• Dr. Emanuele Maniglia (V anno di specializzazione)

• Dr.ssa Roberta Cuvato (III anno di specializzazione)

• Dr.ssa Paola Fasciana (V anno di specializzazione)

Sono stati inoltre assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 2 dirigenti

medici di Ostetricia e Ginecologia. Si tratta dei dottori Bellavia Floriana Maria e Mancuso Angelo collocati nella graduatoria dei candidati specializzandi, approvata con deliberazione n.879/2025, al fine di coprire n. 2 posti vacanti e disponibili.

I professionisti presteranno servizio fino al conseguimento del titolo di specializzazione, momento in cui il rapporto di lavoro sará trasformato a tempo indeterminato, assicurando così stabilità e continuità assistenziale al reparto.

Sono stati conferiti inoltre:

– 2 incarichi a tempo determinato dal 01.02.2026 fino al 31.01.2028, nelle more della definizione dei concorsi a tempo indeterminato, di PDS Infermiere ai dott.ri Lauricella Danilo e Guerreri Viviana presso la Casa Circondariale di Caltanissetta e presso l’Istituto Penale per i Minori di Caltanissetta;

– 5 incarichi a tempo determinato di sostituzione, fino al rientro dei titolari di PDS INFERMIERE presso il P.O. S. Elia di Caltanissetta e il Dsm di Caltanissetta ai Dott.ri Polifemo Linda, Bennici Noemi, Fiorisi Sofia (682°), Bonfante Enzo e Vella David;

– 1 incarico a tempo determinato di Pds Ortottista presso il P.O. di Mussomeli alla dott.ssa Licata Viviana fino al 31/12/2026.