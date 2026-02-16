Caltanissetta. La segnalazione: in via Trigona della Floresta strada di accesso transennata; disagi per 300 cittadini

CALTANISSETTA. Un nostro lettore ha inviato una segnalazione, supportata da documentazione fotografica, a proposito della situazione di criticità che si registra in Via F. Trigona della Floresta (zona Pinzelli) a seguito delle piogge cadute copiose in questi ultimi giorni in Città.

Qui, a causa delle ultime precipitazioni, la strada di accesso alla zona abitata e’ stata transennata a causa di caduta massi. Più di 300 sono le persone costrette ad accedere nelle proprie abitazioni utilizzando strade alternative pericolose, danneggiate e sempre allagate.

Inoltre risulta parecchio complicato il passaggio di un eventuale mezzo di pronto soccorso. Una situazione oltremodo critica per la quale gli abitanti della zona auspicano un intervento che consenta di mettere in sicurezza la strada di accesso permettendo il normale transito dei mezzi che, al momento, non è consentito.