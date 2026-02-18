Caltanissetta. La Real Maestranza apre la Settimana Santa 2026 con il Passaggio delle Consegne Capitanali

CALTANISSETTA. Tradizione, maestria e comunità si incontrano in un rito che attraversa i secoli. Domenica 22 febbraio, il Teatro Margherita di Caltanissetta ospiterà la solenne Cerimonia di Passaggio delle Consegne delle Capitanali, l’evento che dà ufficialmente il via alla Settimana Santa 2026.

Ogni anno, la Real Maestranza rinnova questo rito, simbolo di continuità e dedizione, in cui le cariche capitanali vengono consegnate ai nuovi responsabili. Quest’anno, la categoria uscente dei Pittori e Decoratori, custodi di saperi e gesti tramandati nel tempo, lascerà simbolicamente il testimone alla categoria entrante dei Mutatori, pronti ad assumere le cariche capitanali e guidare le celebrazioni più sentite della città. Ogni gesto e ogni simbolo della cerimonia raccontano così una storia di artigianalità, impegno e orgoglio condiviso.

Il presidente Luigi Fiocco sottolinea: “Il Passaggio delle Consegne non è solo un rito formale. È un momento di memoria viva, che ogni anno ci ricorda il valore della continuità e l’importanza del legame tra passato e futuro. Ogni categoria, uscente e entrante, contribuisce a custodire e tramandare le tradizioni della nostra città, confermando il nostro impegno a mantenere viva la storia, la cultura e lo spirito della Real Maestranza per le generazioni che verranno.”

Autorità civili e religiose e l’intera cittadinanza sono invitati a partecipare, per vivere insieme giorni di raccoglimento, partecipazione e memoria, testimoniando il legame unico tra la Real Maestranza e la città di Caltanissetta.

