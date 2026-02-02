Caltanissetta. Il progetto Erasmus + con studenti di Klangefurt a Palazzo del Carmine, Teatro Margherita e Palazzo Moncada

CALTANISSETTA. Questa mattina un gruppo di studenti del Gymnasium Lerchenfeld di Klangefurt (Austria) sono andati alla scoperta delle sale storiche di Palazzo del Carmine, del Teatro Margherita e di Palazzo Moncada.

La visita, guidata dallo studioso Rossano Dinaro e dal referente dell’Ufficio Cultura Michelangelo Lacagnina, guidata è avvenuta nell’ambito del Progetto Erasmus+in collaborazione il Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, e in particolare, con gli allievi dell’intera IV Classico Dams, di una rappresentanza della VC Linguistico, della IIB e della IIIAC.Ad accogliere gli studenti e le docenti Maria Grazia Trobia, Eva Hobiger e Natalie Fina era presente anche il vicesindaco Giovanna Candura che ha portato i saluti istituzionali dell’Amministrazione.

La vice sindaco ha sottolineato: “Questi progetti e tutte le iniziative correlate offrono l’opportunità di realizzare uno speciale scambio culturale che diventa più proficuo se costruito a partire dai ragazzi”. Gli studenti dell’istituto nisseno stanno infatti accogliendo in questi giorni i loro coetanei condividendo valori e cultura locali e ricambiando l’ospitalità che era stata riservata loro lo scorso dicembre quando si erano recati in Austria. Gli allievi, durante il soggiorno, oltre alla scoperta della nostra città e un approccio al sistema scolastico italiano, avranno l’opportunità di visitare anche le città di Palermo e di Agrigento.