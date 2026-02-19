Salute

Caltanissetta. Il Musical “Camicette Bianche”, previsto per il 20 e 21 febbraio, rinviato al 15 marzo

Redazione 1

Gio, 19/02/2026 - 17:32

CALTANISSETTA. Il Musical Camicette Bianche per la regia di Marco Savatteri, in programma il 20 e 21 febbraio è stato rinviato al 15 Marzo alle ore 18.30 al Teatro Rosso di San Secondo. Le ragioni del rinvio sono legate ad un problema legato al transito dei mezzi carico scenografia e service audio luci nel centro storico interessato da rifacimento del manto stradale.

La produzione di Camicette Bianche ha ritenuto pertanto necessario slittare le date della rappresentazione previste per il 20 e 21 Febbraio al 15 Marzo 2026″. Coloro che hanno acquistato il biglietto verranno tempestivamente rimborsati da Ticketzeta o prenotati per giorno 15 Marzo 2026.

