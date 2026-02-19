Caltanissetta, Il dott. Giovanni Longo è il nuovo direttore della U.O.C. Unità Coronarica (UTIC)

CALTANISSETTA. Si è formalizzata stamattina la firma del contratto che conferisce l’incarico di Direttore della U.O.C. Unità Coronarica (UTIC) dei Presidi Ospedalieri riuniti S. Elia -Raimondi al Dott. Giovanni Longo. La sigla è avvenuta presso la sede della Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta, alla presenza del Direttore Generale, Salvatore Ficarra, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

La nomina è l’atto conclusivo di una procedura concorsuale indetta ad aprile 2025. Al colloquio finale, svoltosi il 19 gennaio 2026, hanno partecipato i tre candidati ammessi, valutati da una commissione esaminatrice appositamente nominata che ha riconosciuto nel Dr. Longo il profilo d’eccellenza per guidare l’Unità. Il Dott. Longo vanta un curriculum accademico e professionale di altissimo rilievo. Laureato a Catania nel 2011 e specializzato in Cardiologia nel 2016 con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida del Prof. Corrado Tamburino, luminare della cardiologia internazionale.

Ha dedicato il suo percorso specialistico alla cardiologia interventistica, alla cardiologia clinica e allo studio dello scompenso cardiaco. Ha perfezionato gli studi all’Imperial College di Londra presso il Royal Brompton Hospital, sotto la guida del Prof. Di Mario. Dopo una prima esperienza al P.O. “Vittorio Emanuele” di Gela, è approdato al P.O. “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove dal 2022 ricopre con successo il ruolo di responsabile della UOSD di Emodinamica.

Prendendo la parola, il Dr. Giovanni Longo ha delineato la sua visione per il futuro dell’Unità: “Questo incarico rappresenta per me un nuovo punto di partenza, con l’obiettivo di migliorare la prestazione sanitaria nel territorio nisseno, in un’ottica di collaborazione intra-aziendale tra Area Nord e Area Sud, ma anche con i territori limitrofi. Parto dall’assunto che, per l’efficacia del risultato, è necessario collaborare strettamente con tutto il personale sanitario — medici, infermieri e OSS — valorizzando le diverse anime che la Cardiologia rappresenta. Metteremo sempre al centro del nostro operato il paziente, puntando sull’umanizzazione delle cure ma anche sulla digitalizzazione, per facilitare l’accesso ai servizi e garantire pari efficacia di trattamento a tutti i cittadini del territorio.”

Il Direttore Generale, Salvatore Ficarra, ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dell’iter: “Con la nomina del Dr. Longo proseguiamo con determinazione nel percorso di potenziamento strutturale e professionale dei nostri ospedali. Parliamo di un professionista che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato sul campo un valore assoluto, unendo una formazione internazionale di alto profilo a una profonda conoscenza della realtà sanitaria nissena. La sua guida all’UTIC garantisce continuità e innovazione in un settore vitale come quello cardiologico, assicurando ai cittadini standard di cura sempre più elevati.”