Caltanissetta. il 14 marzo al Pala Cannizzaro “Mani che Salvano”: una giornata gratuita di addestramento alle manovre salvavita

CALTANISSETTA. Sabato 14 marzo 2026, presso il Palacannizzaro, esperti del 118 e della Croce Rossa Italiana formeranno i cittadini sulle tecniche di primo soccorso. Iscrizioni aperte fino al 7 marzo.

Saper intervenire tempestivamente in caso di emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte. Con questo obiettivo nasce “Mani che Salvano”, la giornata di addestramento alle manovre salvavita che si terrà a Caltanissetta sabato 14 marzo 2026, a partire dalle ore 9:00, presso il Palacannizzaro.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è organizzata dall’AVO di Caltanissetta in collaborazione con l’associazione ACRIS. L’evento vanta il prestigioso patrocinio del Comune di Caltanissetta, dell’ASP di Caltanissetta, dell’Ordine dei Medici e dell’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche).

L’evento punta sulla formazione pratica per fornire ai cittadini strumenti concreti di intervento.

Il programma della giornata prevede:

•Apertura e sessione informativa: dal titolo “Mani che nutrono, cuore che vive”, a cura dell’Associazione ACRIS.

•Addestramento Tecnico-Pratico: esercitazioni guidate da istruttori d’eccellenza: il personale della Centrale Operativa 118 e i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta.

La partecipazione è gratuita, ma l’adesione è obbligatoria per motivi organizzativi. Il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 7 marzo 2026. Per partecipare, è necessario inviare i propri dati (nome, cognome ed età) ai contatti dell’AVO Caltanissetta: WhatsApp: 380 3126384

Email: avocaltanissetta@gmail.com