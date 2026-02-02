Caltanissetta. Gratitudine dal Centro Aiuto alla Vita per il successo della raccolta fondi con l’iniziativa delle primule

CALTANISSETTA. Gratitudine è stata espressa per il generoso sostegno ricevuto e che ha reso eccezionale l’iniziativa delle primule. Un grazie sincero per la generosa risposta che con la vostra partecipazione ha reso speciale questa Giornata dedicata alla Vita.

Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Caltanissetta guidato dalla presidente Avv. Giuseppa Naro, ha ringraziato calorosamente i volontari e i parroci per il fondamentale supporto nella raccolta fondi durante la Giornata per la Vita, celebrata come ogni anno la prima domenica di febbraio. La 48ª Giornata Nazionale per la Vita si è celebrata domenica 1 febbraio 2026, promossa dalla CEI, con numerosi volontari impegnati nelle parrocchie.

Ringraziamento anche per i parroci delle parrocchie di Caltanissetta e San Cataldo e tutti i volontari che come ogni anno si dedicano alla giornata per la Vita .

“Quest’anno – si legge in una nota – vogliamo anche ringraziare i parroci delle parrocchie di Montedoro e Milena e alle volontarie di questi due comuni che si sono uniti a noi grazie alla proficua collaborazione dell’assessore Duminuco Debora volontaria del Centro per promuovere l’accoglienza, diffondere un approccio di prossimità e sostenere il Centro di Aiuto alla Vita.

L’iniziativa ha legato momenti di spiritualità, riflessione e solidarietà concreta a supporto delle famiglie. Da più di quarant’anni a Caltanissetta il CAV offre ascolto e sostegno psicologico e materiale compresi servizi professionali ,accompagnando le donne a trovare la fiducia in se stesse, validare le loro emozioni offrendo presenza costante e incoraggiamento allontanandole dalla paura attraverso ascolto attivo e privo di giudizio. Allontanarsi non vuol dire subire la paura ma prendere coscienza per trasformarla in una sfida da affrontare e vincere “ insieme” .

I CAV offrono sostegno e orientamento alle gestanti che vivono una maternità inaspettata in condizioni di fragilità o solitudine e in situazioni di forte disagio sociale ed economico.