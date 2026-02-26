Caltanissetta. Giovanni D’Ippolito alla Consulta Deontologica Nazionale FNOMCeO

CALTANISSETTA. “Far parte della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO significa avere la responsabilità di contribuire all’aggiornamento del Codice Deontologico medico, la rotta maestra che tutti i medici e odontoiatri dovranno seguire nello svolgimento della professione. Ringrazio il Presidente Filippo Anelli e il Comitato Centrale per la fiducia accordatami.

Sono profondamente onorato di aver ricevuto questo prestigioso incarico, un motivo di grande orgoglio a livello personale e professionale ma anche istituzionale per il ruolo da me ricoperto di Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta”. È così che Giovanni D’Ippolito Presidente dell’OMCeO nisseno commenta la notizia della sua nomina quale componente dell’organo consultivo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che si occupa di aggiornare il Codice di Deontologia Medica e vigilare sulla sua corretta applicazione.

Nei prossimi mesi il Presidente D’Ippolito parteciperà attivamente ai tavoli di lavoro nazionali che si riuniranno periodicamente a Roma per la revisione e stesura di pareri che permetteranno di creare per i medici e odontoiatri un nuovo Codice Deontologico rispondente ai cambiamenti della nostra epoca.

“Sarà un lavoro intenso e delicato- ha aggiunto D’Ippolito- perché dovremo affrontare temi di grande attualità e di impatto etico, dall’intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie e dunque telemedicina e robotica, sino alle problematiche inerenti il fine vita, mantenendo sempre al centro la dignità della persona e l’autonomia professionale del medico e dell’odontoiatria.

In accordo con quanto già dichiarato in precedenza dal Presidente Nazionale Filippo Anelli, un altro aspetto che sarà oggetto di attenzione sarà quello della comunicazione e della relazione medico-paziente, il cui rapporto si è modificato nel corso degli anni divenendo alleanza terapeutica, con maggiore adesione da parte del paziente nel percorso diagnostico-terapeutico proposto dal medico e rappresentando, in ultima analisi, ancora più quella che viene definita umanizzazione delle cure. Metterò il mio impegno e la mia esperienza – ha dichiarato in conclusione- a disposizione della Federazione Nazionale e di tutti i colleghi per tutelare i valori fondanti della nostra professione”.