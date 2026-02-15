Caltanissetta, Futura-costruiamo insieme la città: “La città ha scoperto che esiste un assessore al randagismo”

Negli ultimi giorni il tema del randagismo a Caltanissetta è stato al centro di un articolato confronto pubblico. Il Fatto Nisseno ha dapprima pubblicato la nota del consigliere Turturici, rilanciandola anche sulla propria pagina Facebook; sotto quel post è intervenuta, con un commento, l’assessore al ramo Tilde Falcone, replicando nel merito e richiamando l’assenza del consigliere in commissione.

Successivamente, la redazione ha pubblicato un articolo che raccontava il botta e risposta tra la nota di Turturici e il commento dell’assessore. È opportuno precisare che tale ricostruzione non traeva origine da una nota ufficiale trasmessa dall’assessore Falcone alla redazione, ma esclusivamente dall’analisi del commento da lei pubblicato su Facebook in risposta alla prima nota.

Ed è al termine di questa sequenza — sviluppatasi tra comunicati, interventi social e ricostruzioni giornalistiche — che giunge un’ulteriore nota del movimento politico Futura, con l’intento di puntualizzare e chiarire alcuni passaggi del dibattito pubblico.

Il movimento Futura – Costruiamo la Città accoglie con sincero entusiasmo una grande novità per Caltanissetta: grazie all’intervento del consigliere Turturici, la città ha finalmente scoperto che esiste un assessore al randagismo.

Dopo mesi di interrogazioni rimaste senza risposta – l’ultima risale al novembre 2024 – apprendiamo con sollievo che l’assessora Falcone è viva e vegeta, e che sceglie di replicare non nelle sedi istituzionali, ma attraverso le pagine de Il Fatto Nisseno, il cui fondatore ed ex editore è adesso portavoce del Sindaco. Una coincidenza curiosa, data la difesa d’ufficio dell’assessore Falcone.



Sul merito, ricordiamo che il randagismo non è materia da schermaglie politiche: è un problema serio che sta dilapidando enormi quantità di denaro pubblico. Parliamo di circa 800 mila euro l’anno per il triennio 2025/2027, con quasi 300 mila euro impegnati solo nel primo trimestre 2026. Soldi dei cittadini, che crescono insieme al numero dei cani nei canili.

Il consigliere Turturici ha fatto ciò che dovrebbe fare ogni amministratore responsabile: porre domande, chiedere programmazione, proporre prevenzione. E lo fa mentre svolge quotidianamente il proprio lavoro di insegnante, ruolo di responsabilità civile non meno impegnativo di quello di consigliere comunale.

Noi preferiamo una politica che risponde nelle aule istituzionali e investe in soluzioni strutturali – sterilizzazioni, prevenzione, sostegno ai volontari – piuttosto che una politica che si accorge delle interrogazioni solo quando può trasformarle in attacco mediatico. Si conferma ancora una volta che il modo di fare della destra è spostare l’attenzione su altro quando si mettono in evidenza carenze incontrovertibili.

Se per far emergere un assessore è servito un consigliere attento, allora possiamo dire che qualcosa di buono, almeno, è già stato fatto.

“Futura – costruiamo insieme la città”