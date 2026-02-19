Caltanissetta. Dal 26 febbraio al 1° marzo ribalta a Sanremo alla Fashion Week per il modello nisseno Andrea Calascibetta

Ribalta nazionale per Andrea Calascibetta che, dal 26 febbraio al 1 marzo 2026 e’ stato invitato dal patron Franco Buccinà a partecipare alla fashion week di Sanremo. Un evento che è destinato a nobilitare la carriera di Andrea Calascibetta che sfilerà ancora per il “Tuscany Fashion Model” di Claudio Viggiani.

Il tutto nel contesto di un’esperienza, l’ennesima, che alle sfilate lo vede sempre votato. Andrea d’altro canto non è certo una novità a questi livelli in quanto ha preso parte a diversi eventi che lo hanno visto sfilare alla grande.

Per lui, che ha sempre avuto nel sangue il mondo della bellezza in generale e delle sfilate in particolare, si tratterà pertanto di una passerella di livello superiore, un alzare l’asticella nel contesto di una carriera che, se pur giovane, lo vede già arrivare a Sanremo per sfilare in un evento così rilevante.