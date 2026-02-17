Caltanissetta. Dal 18 febbraio al via i lavori di pavimentazione stradale in centro storico

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che da somani, mercoledì 18 febbraio, inizieranno i lavori della pavimentazione stradale in centro storico.
Nello specifico, il primo tratto interessato, riguarderà Corso Vittorio Emanuele dall’incrocio con via XX Settembre all’incrocio con via Berengario Gaetani. Nei prossimi giorni saranno avviate le successive fasi per la realizzazione della pavimentazione negli altri tratti.
Un’ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale prevede, dunque:
la sostensione temporanea della circolazione veicolare in Corso Vittorio Emanuele, tratto di strada compreso tra la via XX Settembre a via Berengario Gaetani
la temporanea variazione dell’itinerario degli autobus del trasporto pubblico locale: viale Conte Testasecca, via XX Settembre, Corso Umberto I e Piazza Garibaldi.