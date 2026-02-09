Caltanissetta. Dal 10 al 16 febbraio Giornate di Raccolta del Farmaco: ecco le farmacie che vi partecipano

CALTANISSETTA. Dal 10 al 16 febbraio 2026, anche Caltanissetta parteciperà alle Giornate di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa promossa a livello nazionale dalla Fondazione Banco Farmaceutico per contrastare la povertà sanitaria.

Tra le realtà impegnate sul territorio c’è l’Associazione Copiosa Redenzione ODV – Progetto Sant’Agata, che da anni accompagna famiglie e minori in difficoltà, offrendo risposte concrete ai bisogni sanitari quotidiani.

La raccolta sostiene una farmacia solidale specializzata in farmaci pediatrici, un servizio essenziale per bambini che, senza questo aiuto, rischierebbero di rinunciare a cure fondamentali.

«Questo progetto nasce dallo stare accanto alle persone, giorno dopo giorno – racconta frate André, direttore dell’Associazine Copiosa Redenzione –. Quando una famiglia non riesce a curare un figlio, tutta la comunità è chiamata a farsi prossima».

A confermare l’impatto reale dell’iniziativa è la dott.ssa Maria Grazia Vullo, coordinatrice del servizio farmacia e referente del Banco Farmaceutico per il Progetto Sant’Agata:

«Lo scorso anno, grazie alla raccolta, siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste: nessun bambino è rimasto senza ciò di cui aveva bisogno per crescere sano. Per questo questi giorni sono così importanti».

Le farmacie aderenti a Caltanissetta sono Bonasera, Amico, Marrocco, Poggio S. Elia e Farmacia del Corso – dott.ssa Barbara Iraci.