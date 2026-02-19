Caltanissetta. Casa Rosetta promuove nuovo progetto dedicato allo sviluppo delle autonomie quotidiane dei bambini con Adhd e autismo

CALTANISSETTA. Un nuovo progetto dedicato allo sviluppo delle autonomie quotidiane dei bambini con Adhd (disturbo da deficit di attenzione e iperattività), autismo, dop (disturbo oppositivo provocatorio) e altri disturbi del neurosviluppo. Lo propone il Centro Aba di Mussomeli, facente parte del Centro di riabilitazione neuropsicomotoria “Mons. Giovanni Spinnato” dell’Associazione Casa Rosetta.

Si tratta di un percorso che partirà da marzo pensato per accompagnare i bambini verso una maggiore indipendenza nelle attività di tutti i giorni: cura personale, vestirsi in autonomia, allacciare le scarpe, gestione del pasto, routine quotidiane.Le autonomie aiutano il bambino a diventare più sicuro, indipendente e sereno, migliorando il benessere personale e familiare. Il progetto rientra nel programma degli interventi abilitativi Aba (Analisi comportamentale applicata) del Centro “Spinnato” di Casa Rosetta a Mussomeli, che propongono all’utenza interventi personalizzati basati sull’analisi comportamentale, sull’approccio centrato sulla persona, sulla famiglia e su tutte le persone coinvolte.

Il Centro Aba offre anche uno sportello dedicato all’autismo con uno spazio di ascolto, supporto e orientamento per famiglie e persone nello spettro autistico. Le iniziative sono svolte da operatori specializzati tramite consulenze personalizzate e informazioni sui servizi disponibili. Per informazioni chiamare il numero 0934/952610, scrivere a riabilitazionemussomeli@casarosetta.it