Caltanissetta. Approvata in Consiglio comunale proposta contro impianto di Tmb con annessa discarica in territorio di Serradifalco

CALTANISSETTA. Il Consiglio comunale di Caltanissetta ha approvato la proposta contro la realizzazione della nuova discarica in costruzione a Serradifalco, presentata dal Consigliere comunale Carlo Vagginelli al quale va il mio ringraziamento per la disponibilità dimostrata. Ne ha dato notizia il presidente del consiglio comunale di Serradifalco, Daniele Territo.

Si tratta – ha spiegato Territo – di un ulteriore tassello che si aggiunge alle deliberazioni già approvate da numerosi Comuni, alla deliberazione favorevole del Consiglio del Libero Consorzio dei Comuni (ex Provincia) e alle oltre 1.500 firme raccolte a sostegno dell’iniziativa.

Lo stesso Territo ha infine espresso “Un sincero ringraziamento al Presidente del Consiglio e a tutti i consiglieri che, all’unanimità, hanno sostenuto la proposta, condividendo le nostre preoccupazioni e dimostrando attenzione verso il nostro territorio e la salute dei cittadini”.