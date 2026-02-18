Caltanissetta. All’Ospedale Sant’Elia in Dermatologia centrati obiettivi importanti sulla prevenzione dei tumori della pelle

CALTANISSETTA. Nel 2025 sulla prevenzione dei tumori della pelle abbiamo centrato obiettivi importanti, confermando l’efficacia dei percorsi diagnostico-terapeutici e dell’attività di diagnosi precoce”. Lo afferma Giancarlo Lazzaro Danzuso, responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Dermatologia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Su 270 interventi chirurgici eseguiti, sono stati asportati 10 melanomi “superficial spreading”, tutti con spessore secondo Breslow inferiore a 0,75 millimetri, quindi associati a prognosi favorevole. Diagnosticati e trattati anche 6 nevi con displasia severa o melanoma in situ, 120 nevi displastici, 55 carcinomi basocellulari e 5 carcinomi squamocellulari.

Nel corso dell’anno sono state effettuate circa 400 videodermatoscopie e 2.000 visite ambulatoriali, con screening dei pazienti inviati dai medici di medicina generale per lesioni pigmentate sospette. “Pur registrando un aumento dei melanomi diagnosticati rispetto al 2024 – spiega Danzuso – si è osservata una significativa riduzione dello spessore medio (0,30 mm) e un’alta percentuale di melanomi in situ, indice di prevenzione secondaria efficace”.

Il risultato, sottolinea il responsabile, “non è nel numero assoluto dei casi, ma nella tipologia intercettata, con Breslow basso, che si traduce in riduzione della mortalità e dei costi sanitari”. Danzuso ha ringraziato il personale dell’Unità operativa, l’Anatomia patologica, il blocco operatorio, l’Ordine dei medici e la direzione strategica dell’Asp nissena per il supporto agli screening oncologici e di prevenzione del melanoma. (Ansa)