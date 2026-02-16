Salute

Caltanissetta. A Palazzo Moncada convegno “Il Dono della Vita” sul tema delle donazioni di sangue, organi e tessuti

Lun, 16/02/2026 - 15:43

CALTANISSETTA. Avo Caltanissetta, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, dell’Asp di Caltanissetta, dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta, ha organizzato il convegno “IL DONO DELLA VITA: Storie, Scienza e Solidarietà per Sangue, Organi e Tessuti”.

Moderati dalla giornalista Rita Cinardi interverranno la Dottoressa Rita D’Ippolito (ASP Caltanissetta), il Dottor Carlo Lachina (UPMC ISMETT – Palermo) e il Dottor Nunzio Marletta (ASP Caltanissetta)

L’intento è quello di celebrare la forza di fare rete: le principali realtà del territorio hanno deciso di superare ogni confine associativo per parlare con una voce sola e dimostrare che, insieme, si può fare la differenza.
ABZERO, AIDO, AVIS, CROCE ROSSA e FIDAS insieme per un unico grande obiettivo e assieme a loro alcune testimonianze per sensibilizzare la cittadinanza sulla donazione di sangue, organi e tessuti.
Quando la scienza incontra la solidarietà e tutte le associazioni si stringono in un unico abbraccio, la comunità diventa più forte.

