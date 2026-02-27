Caltanissetta. A Casa Rosetta uno Sportello di Orientamento e di Educazione alla Genitorialità

CALTANISSETTA. E’ in piena attività “Al Centro” di Casa Rosetta, lo sportello di orientamento e di educazione alla genitorialità denominato “Listen first, la scienza del prendersi cura”. Si tratta di una forma di consulenza gratuita alle famiglie, che prevede l’ascolto dei bambini, dei ragazzi, dei loro genitori per favorire una crescita sana, consapevole e sicura.

Lo sportello rientra nel progetto “Cre.DI.+23 – Creatività e Digital Innovation”, promosso e finanziato dall’Agenzia per la coesione territoriale e affidato a Caltanissetta a un’associazione temporanea di soggetti: Comune, Consorzio Solco, Casa Rosetta, Movi, Istituto comprensivo “Vittorio Veneto”, parrocchia Cattedrale, Wwf.

Contrastare la povertà educativa, prevenire il disagio minorile e ricostruire una comunità educante forte e inclusiva a Caltanissetta: sono gli obiettivi principali del progetto. In particolare l’Associazione Casa Rosetta sta offrendo interventi educativi e terapeutici anche attraverso il proprio punto di ascolto e aggregazione giovanile “Al Centro”, in via De Nicola 2, rafforzando così il ruolo degli attori del processo educativo e promuovendo programmi di educazione alla salute e alla genitorialità.

L’iniziativa, della durata di 24 mesi e con conclusione prevista ad agosto prossimo, è in corso nei quartieri del centro storico di Caltanissetta, un’area caratterizzata da marginalità sociale, dispersione scolastica, isolamento economico e presenza multiculturale non sempre integrata. Più in generale “Cre.DI.+23” punta a ridurre l’abbandono scolastico, migliorare le competenze chiave dei minori, sostenere il benessere delle famiglie e innovare i servizi educativi con particolare attenzione all’inclusione e alla disabilità. Ulteriori informazioni su https://www.unodc.org/…/listen…/Italian/ListenFirst.html