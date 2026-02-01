Salute

Calcio giovanile. A Riesi gol, spettacolo e tanto divertimento per oltre cento ragazzini al Torneo di Calcio a 5 “Don Bosco”

Redazione 1

Dom, 01/02/2026 - 23:51

Gol, spettacolo e tanto divertimento per i bambini al torneo di calcio a 5 categoria Mini che si è disputato a Riesi. Con questo torneo, di fatto, si sono conclusi tutti i tornei in onore al Santo dei giovani ” DON BOSCO “.

L’evento, anche quest’anno, è stato organizzato dalla POLISPORTIVA OLYMPIA RIESI, con Mimmo Cirrito, Angelo Bellina e Valeria Di Cristina, in collaborazione con la “NUOVA MECCANICA ” (Angelo Lo Stimolo) e l’asd ” WONDERLAND” ( Orazio Salamone).

Hanno preso parte al torneo più di un centinaio di giovani che verranno premiati con coppe e medaglie domenica 8 Febbraio ore 18.00 da Don Gianfranco Pagano presso la parrocchia San Giovanni Bosco.

