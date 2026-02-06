Basket maschile. Impresa dell’Under 15 dell’Invicta 93Cento che ha espugnato Ragusa 50-75

L’Under 15 dell’Invicta 93Cento ha espugnato Ragusa battendo la Pegaso per 50-75 al termine di una gara intensa e ben gestita dai ragazzi nisseni. Partita equilibrata nei primi due quarti, poi nel terzo periodo arriva l’allungo decisivo grazie a difesa, ritmo e grande gioco di squadra.

Ultimo quarto di grande maturità: solo 6 punti concessi e match chiuso con autorità. La società s’è complimentata con i ragazzi dell’Under 15 e con lo staff tecnico per l’ennesima prova di crescita e carattere. Ora testa alla prossima sfida di campionato a Siracusa per continuare a sognare in grande.