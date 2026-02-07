Basket. L’Invicta 93Cento domina 71-43 il derby con il Cusn Caltanissetta e lancia un messaggio forte al campionato

E’ andato all’Invicta 93Cento il derby di pallacanestro contro il Cusn di Caltanissetta. Un’affermazione netta per l’Invicta che s’è imposta 71-43. Un derby a senso unico, quello del Pala Cannizzaro nel quale l’Invicta ha comandato dall’inizio alla fine prendendosi una vittoria netta, costruita su difesa, intensità e gioco di squadra.

Un match dominato in ogni fondamentale, con grande energia e concentrazione per tutti i 40 minuti. Un segnale forte al campionato. Questo il tabellino del match. Invicta: Richiusa 19, Lombardo 10, Giarrusso 8, Mulè 7, Vento 6, Raia 6, Grosso 5, Spanò 4, La Malfa 2, Nicosia 2, Vespoli 2, Drago. Coach Giuseppe Falletta nel dopo gara ha rilevato: “Abbiamo giocato una partita molto solida, soprattutto in difesa. I ragazzi sono stati concentrati, uniti e hanno rispettato il piano gara dall’inizio alla fine. Questo è lo spirito che dobbiamo continuare a portare in campo.”

Il presidente Lillo Terrana ha concluso: “Questa vittoria è il risultato del lavoro di tutta la società. Squadra, staff e tifosi: oggi abbiamo dimostrato cosa significa indossare la maglia dell’Invicta. Continuiamo su questa strada con umiltà e grande determinazione.”