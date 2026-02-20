Salute

Aveva le cuffie e non ha sentito l’arrivo di un treno che lo ha travolto: morte tragica per un diciassettenne

Ven, 20/02/2026 - 23:00

Tragedia lungo la tratta ferroviaria che collega Trapani a Castelvetrano. Un giovane di 17 anni vi ha perso la vita. L’incidente è avvenuto al km 125 della linea, in contrada San Nicola, nel tratto compreso tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara.

La vittima, un cittadino tunisino residente a Campobello di Mazara, si trovava nei campi adiacenti ai binari dove, secondo le prime ricostruzioni, stava svolgendo lavori agricoli. Pare che, al momento dell’impatto, il ragazzo indossava le cuffie, il che potrebbe avergli impedito di sentire in tempo l’arrivo del convoglio. Il giovane è stato colpito alla testa ed è morto sul colpo.

Sul posto i soccorritori del 118, accompagnati da un medico al quale il pubblico ministero di turno ha delegato l’esecuzione dell’ispezione cadaverica. I rilievi tecnici sono stati condotti dalla Polizia Ferroviaria che ha lavorato alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

