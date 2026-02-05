Autobus in fiamme al rientro da Acquaviva a Mussomeli. Il mezzo distrutto nessun danno alle persone.

MUSSOMELI – Stava effettuando il servizio di trasporto passeggeri sulla tratta Mussomeli–stazione FS di Acquaviva quando, nel pomeriggio di ieri mercoledì, poco dopo le 17, il mezzo ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio si è sviluppato mentre l’autobus faceva ritorno dalla stazione ferroviaria e si trovava all’altezza della chiesetta di campagna “Madonna delle Grazie”, in prossimità dell’uscita dal centro abitato di Acquaviva. Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito a mettersi in salvo abbandonando tempestivamente l’abitacolo e allertando i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale. Al loro arrivo, tuttavia, il mezzo risultava ormai completamente distrutto dalle fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti né danni alle persone. Va ricordato che il servizio di linea giornaliero, sospeso per lungo tempo, era stato riattivato lo scorso 1° luglio per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini, dei pendolari e dei turisti che scelgono Mussomeli per le sue bellezze storiche, culturali e paesaggistiche.