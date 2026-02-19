Anas. Sulla SS 192 completate prove di carico sul ponte “Dittaino” al km 43+270

Sono state eseguite le prove di carico sul ponte Dittaino, a seguito degli interventi di risanamento strutturale che hanno interessato l’opera.I lavori hanno previsto il ripristino delle parti ammalorate, la demolizione dei cassoni aperti in ampliamento, la rimozione delle solette esistenti e la realizzazione di due nuovi impalcati laterali in sezione mista.

Le verifiche sono state condotte dai topografi della Struttura Territoriale Sicilia con strumentazione di alta precisione, per monitorare in tempo reale deformazioni e abbassamenti sotto carico.

Il completamento degli interventi ha consentito un significativo incremento della sicurezza strutturale, insieme al rinnovo delle barriere e al miglioramento del sistema di smaltimento delle acque.Un passo concreto per restituire ai cittadini un’infrastruttura moderna, sicura ed efficiente.