All’IIS “Manzoni – Juvara” al via il progetto “Storia e Archeologia in Sicilia nel corso dei secoli”

Il 23 gennaio scorso ha preso l’avvio il progetto “Storia e Archeologia in Sicilia nel corso dei secoli. Usi e costumi dalla Preistoria ad oggi” che vede coinvolto il corso serale dell’IISS “Manzoni -Juvara” di cui è dirigente scolastico Agata Rita Galfano, con l’obiettivo di divulgare la conoscenza della storia e dell’archeologia del territorio siciliano, acquisire i concetti di “bene culturale”, di tutela e di valorizzazione e di studiare e apprendere alcune arti manuali (pittura, mosaico, ceramica).

Il progetto, realizzato dall’Associazione SiciliAntica e dall’Associazione Antico Mondo-Rievocazioni storiche, con la collaborazione di Alessandra Fonti, docente coordinatrice del corso serale, prevede lezioni teoriche e pratiche che saranno tenute da Simona Modeo (Vicepresidente Regionale di SiciliAntica e docente referente del progetto), da Giuseppe Carrubba, Roberto Naro, Salvatore Carrera, Maria Lucia Guarneri, Maria Catena De Luca (Associazione Antico Mondo-Rievocazioni storiche) ed Elisa Vicari (docente dell’IISS Manzoni-Juvara).

Saranno, inoltre, organizzate alcune visite guidate presso musei e siti archeologici.

Gli studenti hanno già seguito con grande interesse le prime due lezioni teoriche tenute da Simona Modeo: il 23 gennaio su “La tutela dei Beni Culturali: legislazione, fattori di rischio, traffici illeciti e leciti recuperi” e il 30 gennaio su “I siti archeologici della Sicilia centrale”. Il progetto si concluderà nel mese di maggio.