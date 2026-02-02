Salute

All’IIS “Manzoni – Juvara” al via il progetto “Storia e Archeologia in Sicilia nel corso dei secoli”

Redazione 1

All’IIS “Manzoni – Juvara” al via il progetto “Storia e Archeologia in Sicilia nel corso dei secoli”

Lun, 02/02/2026 - 23:29

Condividi su:

Il 23 gennaio scorso ha preso l’avvio il progetto “Storia e Archeologia in Sicilia nel corso dei secoli. Usi e costumi dalla Preistoria ad oggi” che vede coinvolto il corso serale dell’IISS “Manzoni -Juvara” di cui è dirigente scolastico Agata Rita Galfano, con l’obiettivo di divulgare la conoscenza della storia e dell’archeologia del territorio siciliano, acquisire i concetti di “bene culturale”, di tutela e di valorizzazione e di studiare e apprendere alcune arti manuali (pittura, mosaico, ceramica).

Il progetto, realizzato dall’Associazione SiciliAntica e dall’Associazione Antico Mondo-Rievocazioni storiche, con la collaborazione di Alessandra Fonti, docente coordinatrice del corso serale, prevede lezioni teoriche e pratiche che saranno tenute da Simona Modeo (Vicepresidente Regionale di SiciliAntica e docente referente del progetto), da Giuseppe Carrubba, Roberto Naro, Salvatore Carrera, Maria Lucia Guarneri, Maria Catena De Luca (Associazione Antico Mondo-Rievocazioni storiche) ed Elisa Vicari (docente dell’IISS Manzoni-Juvara).

Saranno, inoltre, organizzate alcune visite guidate presso musei e siti archeologici.

Gli studenti hanno già seguito con grande interesse le prime due lezioni teoriche tenute da Simona Modeo: il 23 gennaio su “La tutela dei Beni Culturali: legislazione, fattori di rischio, traffici illeciti e leciti recuperi” e il 30 gennaio su “I siti archeologici della Sicilia centrale”. Il progetto si concluderà nel mese di maggio.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta