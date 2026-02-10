Al via la progettazione antisismica per rendere più sicure le scuole di San Cataldo

Il Comune di San Cataldo ha avviato la progettazione esecutiva degli interventi di miglioramento e adeguamento sismico di cinque edifici scolastici comunali. Si tratta di un passaggio tecnico essenziale per rafforzare la sicurezza delle strutture scolastiche e predisporre il Comune alla successiva fase di realizzazione degli interventi.

L’attività è finanziata con fondi regionali previsti dalla legge regionale n. 1 del 2024 e riguarda esclusivamente la fase di progettazione esecutiva. In questa fase non sono previsti lavori, ma verranno definiti nel dettaglio gli interventi strutturali più idonei per ciascun edificio.

Gli interventi interessano l’edificio scolastico “Luigi Capuana”, la Scuola materna “Belvedere”, la Scuola materna “Lambruschini”, la Scuola di corso Unità d’Italia e la Scuola media “Giosuè Carducci”.

<<La tutela della sicurezza degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico è una responsabilità primaria dell’Amministrazione, ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato. Avviare la progettazione significa compiere un passo concreto e necessario per mettere in sicurezza le nostre scuole, partendo da un’analisi approfondita delle condizioni strutturali degli edifici>>.

La progettazione si basa sul Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), già redatto dal Comune, che analizza lo stato degli edifici, il livello di vulnerabilità sismica e le possibili soluzioni tecniche per la riduzione del rischio. In base a tali valutazioni, per ogni scuola sarà individuata la tipologia di intervento più adeguata, tra miglioramento sismico o adeguamento completo agli standard di sicurezza vigenti.

<<Ogni edificio presenta caratteristiche e criticità diverse – ha aggiunto il sindaco Comparato – ed è fondamentale intervenire con soluzioni mirate e tecnicamente fondate. Con il completamento dei progetti esecutivi, il Comune disporrà di strumenti concreti per programmare gli interventi e partecipare alle future misure di sostegno previste per l’edilizia scolastica. Ringrazio il nostro ufficio tecnico e l’ing. capo Alfredo Ragolia per il lavoro incessante a beneficio della nostra città>>.