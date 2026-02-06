Al “Valentino Mazzola” è sfida salvezza tra Sancataldese ed Acireale: in palio punti pesanti

Sfida salvezza per la Sancataldese che domenica 8 febbraio affronta in casa l’Acireale in uno scontro che si preannuncia oltremodo delicato per via di una classifica che vede le due squadre entrambe a quota 20 in classifica, al penultimo posto assieme al Castrum Favara.

Ecco perché la sfida del “Valentino Mazzola” appare di vitale importanza per i verdeamaranto del presidente Ivano La Cagnina che non possono più permettersi passi falsi in campionato, specie contro dirette concorrenti per la salvezza. La società, anche in questi ultimi giorni, ha aggiunto nuovi tasselli alla rosa della prima squadra dimostrando che il suo è un progetto che punta a salvare la serie D. Tuttavia, è necessario dare una svolta a questo campionato, e per farlo bisogna iniziare domenica piegando un Acireale che è tutto fuorchè un avversario facile da affrontare, specie quando gioca in trasferta.

E allora, ecco che la Sancataldese dovrà far leva sul suo innato orgoglio, sulla sua generosità, sul suo carattere, sulla sua voglia di far bene e di uscire dal tunnel insidioso nel quale, al momento, si trova a livello di classifica. Ci vorrà l’appoggio del pubblico, il grido del Gruppo Neuropatico, ma anche un ambiente verdeamaranto compatto come non mai. Insomma, una partita che si profila come una sfida fondamentale nel prosieguo della stagione. Vincendola la Sancataldese di mister Vanzetto andrebbe a quota 23 e riuscirebbe a respirare, perdendola o pareggiandola, resterebbe impantanata in una zona retrocessione che potrebbe diventare sempre più insidiosa con il passare dei turni di campionato.

Dunque, orgoglio, passione, slancio e combattività dovranno essere gli ingredienti per centrare una vittoria che potrebbe in qualche modo indirizzare il campionato dei verdeamaranto nella direzione giusta. L’appuntamento è per domenica alle ore 15 allo stadio Valentino Mazzola per una sfida destinata, nel bene come nel male, a segnare un campionato.

Per altro, sarà un confronto che vedrà la presenza della tifoseria ospite. I tifosi dell’Acireale si stanno organizzando per la trasferta a San Cataldo. In queste ore è stata attivata la prevendita dei biglietti per il match dell’8 febbraio allo stadio “Valentino Mazzola. E’ possibile per i tifosi acesi acquistare i tagliandi del settore ospiti al prezzo di 13 euro (11 euro ridotto) presso la Tabaccheria Fontana in via Riccardo Wagner 16/B ad Acireale.

Per quanto riguarda i prezzi in prevendita e online, abbiamo: Gradinata centrale 16 euro; Gradinata centrale RIDOTTO* 14 euro; Gradinata laterale settori A-B-D-E-F 13 euro; Gradinata laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 11 euro, Curva 8 euro, Curva RIDOTTO* 6 euro. Punti vendita a San Cataldo: Tabaccheria MENNA C. Vittorio Emanuele n. 98; Tabaccheria CAMMARATA C. Vittorio Emanuele n. 13; Tabaccheria GIGANTE V. Babbaurra n 201.

La prevendita si chiuderà domenica mattina alle ore 11. Questi invece i prezzi al botteghino: Gradinata centrale 19 euro, Gradinata centrale RIDOTTO* 17 euro, Gradinata laterale settori A-B-D-E-F 16 euro, Gradinata laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 14 euro; Curva 10 euro; Curva RIDOTTO* 8 euro. I prezzi escludono la commissione pari ad € 1*(donna e under da 13 a 17 anni). Gratis sino a 12 anni.