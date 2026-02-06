Al “Leonardo Da Vinci di Mussomeli presentato il libro di Guido Lorenzetti: “Altri siciliani testimoni di libertà”

MUSSOMELI – Presso l’Aula magna “Angelo Barba”, le classi terze dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” hanno partecipato alla presentazione del libro di Guido Lorenzetti “Altri siciliani testimoni di libertà – Altre storie di deportati nei lager nazisti”. Da sottolineare che Guido Lorenzetti è figlio di Andrea Lorenzetti, arrestato per la sua attività antifascista nel marzo del 1944 e deportato a Mauthausen, dove morì. Dopo i saluti della dirigente scolastica Alessandra Camerota e del presidente provinciale Auser, Salvatore Pelonero, ha successivamente dialogato con l’autore Guido Lorenzetti, il rettore della Libera Università Senza Età (LUSE) di Serradifalco, Pasquale Petix. L’incontro è stato intervallato dalle domande dei ragazzi e dai brani suonati dai docenti dell’indirizzo musicale Leonardo ‘s Ensemble, per non dimenticare gli orrori della dittatura nazifascista, ma soprattutto per ricordare di rimanere “umani”. Per il secondo anno consecutivo l’autore ha incontrato gli alunni per parlare dell’impegno di partigiane e partigiani siciliani, di memoria storica, di democrazia e di libertà.