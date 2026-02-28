Al “Granillo” alla distanza la Sancataldese cede 2-0 contro la Reggina: Girasole e un autogol piegano i verdeamaranto

La Sancataldese ha perso 2-0 al Granillo di Reggio Calabria contro la Reggina. La partita, giocata in notturna, ha proposto una squadra, quella verdeamaranto, in versione combattiva contro una Reggina che ha attaccato, che ha avuto le sue buone occasioni per andare a segno, ma che, alla fine, è riuscita a sbloccare il match al quarto d’ora della ripresa grazie al solito Domenico Girasole che, ancora una volta, ha tolto le castagne dal fuoco ad una Reggina che non riusciva a sbloccare il risultato.

Una decina di minuti più tardi, è arrivato il raddoppio su autorete di Di Rienzo che, in pratica, ha anche chiuso il match in quanto, a quel punto, la Reggina ha controllato il match giungendo alla fine senza particolari patemi.

La Sancataldese ci ha messo tanta generosità e grinta, ma contro una corazzata come la Reggina tutto questo purtroppo non è bastato. Il Commando Neuropatico ha inteso commemorare Andrea, un ragazzo del Commando stesso venuto a mancare qualche giorno fa e che ha lasciato un segno indelebile di sè in tutta la comunità sancataldese.

Per il resto, si sapeva che la trasferta era difficile e che l’avversario era tosto, anche se la Sancataldese s’è battuta al meglio delle sue possibilità contro un avversario più forte. La Sancataldese resta ferma a quota 24 in classifica dopo le prime 26 giornate. La Reggina invece, in attesa del turno di domenica 1 marzo, è ora momentaneamente seconda in classifica con 47 punti, uno in più della Nissa e a pari merito con il Savoia. E dopo la sosta di domenica prossima, i verdeamaranto affronteranno in casa, al Valentino Mazzola l’ostico Sambiase.