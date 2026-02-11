A Gela nasce la Città delle Farfalle: inaugurazione il 14 febbraio alle ore 10,30

Un luogo incantato che apre le sue finestre alla città, trasformando uno spazio storico in un giardino vivo di colori, biodiversità e meraviglia. La Casa delle Farfalle nasce a Gela come esperienza immersiva e didattica, dedicata alle famiglie, alle scuole e a tutti coloro che desiderano riscoprire il valore della natura come patrimonio educativo e culturale.

L’inaugurazione, prevista per sabato 14 febbraio alle 10,30 rappresenta non soltanto l’avvio di una nuova attrazione, ma un segno concreto di rigenerazione urbana e di attenzione verso i temi ambientali, la tutela della biodiversità e la crescita culturale del territorio. Nel corso della inaugurazione interverranno i rappresentanti istituzionali del Comune e i promotori dell’iniziativa.