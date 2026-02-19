Salute

A Cernobbio apprezzato l’intervento dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni sul tema “Governare il futuro del SSN”

Gio, 19/02/2026 - 23:19

SERRADIFALCO. Ribalta nazionale per l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni. A Cernobbio, a Villa Erba, durante il confronto nazionale “GOVERNARE IL FUTURO DEL SSN – dall’innovazione biologica alla sanità digitale, dalla prevenzione alla medicina di precisione”, l’intervento dell’Assessore alla Salute della Regione Siciliana, la Dott.ssa Daniela Faraoni, è stato seguito con attenzione autentica da tutta la platea, in rappresentanza della nostra Regione.

Presenti il Ministro della Repubblica Tommaso Foti e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, insieme ai Ministri, ai Sottosegretari del Governo nazionale e a tutti gli Assessori regionali alla Salute d’Italia, che hanno ascoltato con grande interesse.

I complimenti sono arrivati in modo unanime da parte degli autorevoli presenti, a testimonianza della qualità e della forza del contributo offerto.Un momento di alto profilo istituzionale, durante questa tre giorni, che vede la Sicilia protagonista in un confronto decisivo per il futuro della sanità italiana.

