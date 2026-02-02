A Caltanissetta s’è tenuto il Congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico: eletto segretario Fulvio Miraglia

CLTANISSETTA. Si è tenuto a Caltanissetta il Congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico, che ha eletto il primo Segretario provinciale per il territorio nisseno: Fulvio Miraglia.

Quarantanovenne nato a Caltanissetta, Miraglia è laureato in Scienze Politiche all’Università di Palermo. Dopo un percorso formativo e professionale a Bologna, Napoli e Roma, è rientrato nella sua città natale, dove opera da south worker – come molti professionisti del sud – nei campi del diritto industriale e dell’innovazione.

Nel suo intervento, il neo Segretario ha espresso: “Ringrazio per la nomina e ne assumo tutta la responsabilità. Pur radicato in una solida tradizione liberale e democratica, il nostro è un partito giovane, impegnato a far conoscere la sua proposta politica nel territorio nisseno”.

Miraglia ha evidenziato le principali emergenze della provincia: lo spopolamento, la crisi socio-economica, le carenze infrastrutturali, la siccità e il dissesto idrogeologico, emblematizzato dall’attuale e grave situazione di Niscemi. “Di fronte a sfide così complesse, ha concluso, il Partito Liberaldemocratico intende costruire, insieme a tutte le forze liberali del territorio, una proposta politica pragmatica e credibile. Un progetto basato su valori chiari, sulla cultura della verità e della responsabilità e su una visione di società solida, lontana dagli slogan e radicata nella competenza, nel merito e nella libertà individuale.”

L’evento ha segnato l’avvio del percorso organizzativo del partito nella provincia, con l’obiettivo di radicarsi sul territorio e contribuire alla costruzione di una comunità più libera, responsabile e capace di affrontare il futuro con visione e serietà.