Ustica, riapre il porto dopo il ciclone Harry con limite a 20 tonnellate per i mezzi pesanti

Riapre il porto di Ustica con un limite massimo di 20 tonnellate per i mezzi pesanti. La struttura era stata chiusa nei giorni scorsi dalla Guardia costiera in seguito ai danni causati dal ciclone Harry.

Stamattina i dirigenti generali del dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti, Salvatore Lizzio, e del dipartimento regionale tecnico, Duilio Alongi, hanno svolto un sopralluogo al molo sotto cimitero per verificare l’entità dei danni. Erano presenti tra gli altri anche il sindaco di Ustica, Salvatore Militello, e rappresentanti della Guardia costiera.

La forte mareggiata ha prodotto una deformazione delle travi in acciaio della prima campata lato mare, ancora saldamente vincolate ai piloni sottostanti, e ha divelto le ringhiere del passaggio pedonale. Nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori verifiche con prove di carico statico e dinamico.