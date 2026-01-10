Trasferta vietata ai tifosi della Sancataldese contro il Messina: verdeamaranto puntano ad uscire imbattuti

E’ una trasferta parecchio insidiosa quella che attende la Sancataldese di mister Vanzetto (nella foto) contro il Messina. Una trasferta che i verdeamaranto dovranno sostenere senza il tifo del loro gruppo organizzato. In una nota ufficiale la società ha comunicato: “In seguito alle disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, è stato disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Caltanissetta in occasione della gara di domenica contro il Messina”.

Non sarà quindi possibile acquistare biglietti per il settore ospiti né accedere allo stadio per i tifosi verdeamaranto. Sempre nella stessa nota la società ha espresso “rammarico per questa decisione che priva i sostenitori della possibilità di seguire la squadra in una trasferta così importante”.

La Sancataldese affronta un Messina voglioso di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica. Ecco perché l’impegno esterno contro i peloritani è alquanto delicato in quanto arriva dopo la sconfitta casalinga con la Nuova Igea Virtus. La Sancataldese ha 19 punti ed è al limite della zona play out.

Il Messina invece di punti ne ha 14 ma con 14 punti di penalizzazione. Senza la penalizzazione avrebbe gli stessi punti del Sambiase a 28!

Ad ogni modo sarà fondamentale fare risultato a Messina. I verdeamaranto non possono comunque permettersi di perdere ulteriore terreno in classifica. La società nelle ultime ore ha annunciato la rescissione consensuale con Giuseppe Viglianisi.