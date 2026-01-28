Trasferta vietata ai tifosi del Ragusa per la gara di domenica con la Nissa. Ecco i prezzi dei biglietti

Nuova partita di campionato e nuovo divieto per una tifoseria di assistere alla trasferta della propria squadra. Stavolta riguarda i tifosi del Ragusa che non potranno assistere alla trasferta della loro squadra a Caltanissetta allo stadio “Tomaselli” alle ore 15.

La prefettura di Caltanissetta ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Ragusa. Pertanto, la “Curva Sud” per questa domenica rimarrà chiusa. Il provvedimento è stato adottato su indicazione della Questura e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, a causa dell’elevato profilo di rischio legato alla storica rivalità tra le tifoserie e a precedenti episodi di tensione, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda l’attesa sfida tra Nissa e Ragusa, la vendita dei biglietti per la tifoseria della Nissa, prevede i seguenti prezzi: la Tribuna “BLU” laterale costerà €. 15 + 1,50 di commissione (ridotto 12 euro + 1,50 di commissione), la Curva Nord €. 10 + 1,00 di commissione (ridotto in prelazione abbonati 5,00 euro + 1,00 di commissione), il Settore ospiti: €. 10 + 1,00 di commissione, Ridotto dai 13 ai 16 anni, Over 65 e donne. Ridotto studente per la “Curva Nord” a soli €.3,00 tramite biglietto nominativo ed acquistabile solo presso lo store, entro le ore 19, di sabato (10 gennaio). Occorrerà dimostrare di essere iscritto in un istituto scolastico e bisognerà compilare questo form sottostante per ottenere il ridotto: https://forms.gle/aUB8p38u4BpNnKzDA

N.B: Ingresso gratuito bambini “Under 12” senza assegnazione di posto. Per acquistare il posto €. 4,00 in tribuna blu + 1,00 di commissione. Inoltre, in “Curva Nord” sarà possibile acquistare il biglietto ridotto solo presso lo store sito in via Don Minzoni, n. 205 e non la domenica al botteghino il cui costo sarà intero.