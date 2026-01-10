Trasferta insidiosa per il Niscemi con il Nebros: obiettivo 3 punti e riscatto dopo il ko con il Melilli

Trasferta da prendere con le molle per il Niscemi che a Gliaca di Piraino affronta il Nebros in una sfida che appare importante per la classifica dei gialloverdi. La sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Melilli contro brucia parecchio ad un Niscemi che fin qui s’è ben comportato in campionato.

La compagine giallo verde, infatti, ha fin qui totalizzato 24 punti e viaggia in un tranquillo centro classifica. Tuttavia, per la gara in terra messinese appare importante fare risultato per riscattare la sconfitta di domenica scorsa. Il Niscemi, ovviamente, ha tutta la qualità tecnica, tattica ed agonistica per riuscirci.

Ma è altrettanto vero che in campo bisogna anche fare i conti con gli avversari. Il Nebros è squadra tosta che, soprattutto quando gioca in casa, esprime il meglio di sé. Ecco perché è importante che domenica il Niscemi reagisca con personalità e carattere alla sconfitta di domenica scorsa, possibilmente con un risultato vincente che le consenta di ripartire in classifica.