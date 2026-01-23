Tragedia sul lavoro: operaio 40enne precipita da un’impalcatura e muore

Nuova tragedia sul lavoro in Sicilia. A Palermo un operaio di 40 anni ha perso la vita dopo una caduta da un’impalcatura in un capannone industriale. La vittima è Alessio La Targia, impegnato in alcuni interventi di manutenzione in una ditta di via Emiro Giafar, nella zona sud della città.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato mentre stava effettuando delle riparazioni. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi di lavoro. Avviate le indagini dai carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. La vittima lascia la moglie e due figli.