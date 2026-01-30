Terza Categoria. La capolista Delia per mantenere il primato, ma la Caterinese insegue e tenta il sorpasso

Nel campionato di Terza Categoria la capolista Delia gioca di domenica, ma anticipa il proprio impegno con il Bompensiere Family la mattina alle 10,30. Un match che si annuncia fondamentale per le ambizioni della compagine deliana che deve vincere per tenere a distanza le inseguitrici.

A proposito di inseguitrici, la Caterinese, che è seconda in classifica con 22 punti, affronta in casa il Real Suttano (ore 15) in un derby di grande fascino. Per la squadra di mister Di Francisca un confronto da vincere ad ogni costo contro un Real Suttano che si propone come realtà calcistica in grado di mettere in difficoltà chiunque.

Altro match interessante è quello tra Acquaviva e Montedoro, con gli ospiti che proveranno a vincere per risalire la china in classifica. Impegno esterno per il Calcio Club Campofranco che se la vedrà fuori casa contro gli agrigentini del Tre Torri (ore 15). Completa il quadro di giornata la sfida tra Sutera e Polisportiva La Riesina con le due squadre che proveranno a superarsi per dare continuità al proprio rendimento.