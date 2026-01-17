Terza Categoria. Il Delia capolista prova l’allungo in classifica sfidando il Real Suttano

Riprende il campionato di Terza Categoria con il Delia capolista che affronta fuori casa il Real Suttano in una sfida importante per confermare la testa della classifica.

Il resto degli incontri prevede la disputa dell’incontro tra il Bompensiere e il Tre Torri di Campobello di Licata, mentre la Caterinese, secondo in classifica, se la dovrà vedere contro l’ostico Sutera.

Completa il quadro degli incontri la sfida tra La Riesina e l’Acquaviva. Questa la classifica: Delia 20, Caterinese 16, Real Suttano 14, Acquaviva 13, Tre Torri 11, Bompensiere e Campofranco 8, Montedoro e Sutera 7, La Riesina 6.