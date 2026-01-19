Terza Categoria. Cade la capolista Delia, Caterinese a – 1; vincono Bompensiere, Campofranco e La Riesina

Nel campionato di Terza Categoria cade la capolista Delia sconfitta 2-0 sul campo del Real Suttano. Le reti che hanno deciso l’incontro sono state realizzate da Insinna e La Placa.

Ne ha approfittato la Caterinese che ha superato 3-0 il Sutera. A decidere il confronto sono stati i gol di Morello, Nahi e Natale. Con la vittoria sul Sutera, la Caterinese è salita ad un solo punto dalla capolista Delia confermandosi al secondo posto.

Per il resto, sorprendente la sconfitta dell’Acquaviva che ha perso 2-1 contro la Riesina. Per i padroni di casa sono andati a segno Gullà e Giarratana, mentre per l’Acquaviva era stato un autogol a portarla in vantaggio.

Il Calcio Campofranco ha invece battuto 2-0 il Montedoro nel derby del Vallone con le reti di Antinoro e Tona riuscendo a risalire in classifica portandosi a quota 11. Infine il Bompensiere (nella foto) ha sconfitto 1-0 il Tre Torri di Campobello di Licata con la rete di Restivo.

Questa la classifica: Delia 20, Caterinese 19, Real Suttano 17, Acquaviva 13, Tre Torri, Campofranco e Bompensiere 11, La Riesina 9, Montedoro e Sutera 7.