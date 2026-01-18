Salute

Sulla A19 nei pressi di Resuttano tenta di recuperare valigia cadutale dall’auto, ma viene investito e muore sul colpo

Dom, 18/01/2026 - 21:39

Al km 81 della carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi di Resuttano (CL), un pedone è stato investito nel tentativo di recupero di una valigia che trasportava con la propria auto prima che finisse su strada. L’uomo è deceduto sul colpo.

Il sinistro sta causando significative ripercussioni sulla circolazione con la formazione di code in quanto il traffico risulta momentaneamente bloccato.Al momento è stata istituita una temporanea uscita obbligatoria a Tramonzelli con rientro Resuttano.  Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

