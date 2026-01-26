Spettacolo ed emozioni a Caltanissetta ai Campionati Provinciali di Tennistavolo

Si sono svolti in questo week-end a Caltanissetta, i Campionati provinciali di Tennistavolo. Organizzato dalla locale squadra del T.T. Caltanissetta, ha visto impegnanti in questa due giorni oltre 30 atleti rappresentati le due realtà pongistiche del territorio, Caltanissetta e Gela. Si è iniziati con la 6^ ctg. che ha visto il successo di Salvatore Raffo del T.T. Gela sul nisseno Salvatore La Corte per 3 set ad 1.

La 5^ ctg. è stata un derby gelese tra Giovanni Raffo e Davide Nicosia. Ha vinto quest’ultimo per 3 set a 2. Poi è seguito il torneo degli under 60 e qui c’ è stato invece un derby nisseno tra Gero Piccica e Italo Sanguedolce. Ha vinto quest’ultimo per 3 a 2 in un incontro spettacolare e in bilico sino all’ultimo punto.

La 4^ ctg. non ha riservato sorprese in quanto la testa di serie n. 1 Andrea Alongi del T.T. Caltanissetta si è imposto agevolmente sui quattro contendenti vincendo tutti gli incontri per 3 a 0 e cedendo solo un set al secondo classificato Davide Nicosia con cui a vinto per 3 a 1.

Per finire si è svolto il torneo over 60 che ha visto in finale Bruno Tricoli , Presidente della locale squadra Nissena, e Giacomo Gallo in rappresentanza della squadra gelese. Ha avuto la meglio Gallo che si è imposto per 3 set a 0.

E’ intervenuto per la premiazione finale l’Assessore allo Sport Toti Petrantoni, che è rimasto favorevolmente impressionato di questa realtà sportiva nissena. ” Mi complimento con il Tennistavolo Caltanissetta per il lavoro svolto e per la capacità di creare un contesto sportivo sano, inclusivo e ben strutturato ” queste sono le parole dell’Assessore che ci gratificano dell’impegno che ogni giorno mettiamo per coltivare questa passione.