Solo 1-1 per la Nissa contro il Milazzo: vantaggio iniziale dei mamertini con La Spada e pari nel finale con De Felice

S’è chiusa sull’1-1 tra Milazzo e Nissa, esattamente con lo stesso risultato dell’andata. La differenza è stata solo nella tempistica dei gol, in quanto, mentre all’andata al “Tomaselli” era stata la Nissa a portarsi in vantaggio con Diaz e il Milazzo a pareggiare, invece oggi a portarsi in vantaggio è stato il Milazzo con la Nissa che ha pareggiato solo nel finale e dopo una gara parecchio combattuta.

Insomma, non una trasferta facile per i biancoscudati. Ma questo lo si sapeva già. Il Milazzo non è una squadra qualsiasi, ha qualità, carattere, sa tenere alti i ritmi, sa abbassarli con sapienza e soprattutto ha qualità e uomini per far male a chiunque.

Se n’è accorta dopo 3 minuti la Nissa di Ciccio Di Gaetano che s’è ritrovata sotto a seguito di un’azione tambureggiante nella propria area che ha visto l’attaccante mamertino La Spada uscire fuori dal suo cilindro un diagonale che non ha lasciato scampo a Castelnuovo. Milazzo in vantaggio e Nissa che, in questo frangente, ha rischiato di subire il raddoppio. Miracoloso è stato l’intervento con il quale Megna, sulla linea, è riuscito a mandare fuori la sfera che stava finendo in rete.

Di Gaetano ha schierato inizialmente una difesa con Megna più Bruno, Marino e Silvestri. A centrocampo, invece, Provenzano dal primo minuto e Agnello in panchina, con Fascetta e Palermo a sostenere un centrocampo nel quale si muoveva bene anche Rotulo. In attacco confermati Alagna e Terranova. La Nissa nel primo tempo ci ha provato, ma non è che abbia messo particolare pressione addosso ad un Milazzo che, con il suo pressing a tutto campo e con un super ritmo, è riuscito ad avere la meglio su una Nissa che, dopo la rete iniziale, è sembrata riprendersi.

Ad inizio ripresa, coraggiosa la mossa di Ciccio Di Gaetano che ha fatto tre cambi inserendo De Felice, Lanza e Agnello. Tre cambi che hanno dato nuova linfa vitale ad una Nissa che è cresciuta con il passare dei minuti fino a raggiungere il pareggio a 10 minuti dalla fine con De Felice. L’attaccante biancoscudato è stato abile a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto finalizzando a dovere un calcio di punizione di un ottimo Kragl su cui è svettato Alagna che ha appoggiato il pallone per l’accorrente De Felice che l’ha pareggiata.

Nel finale la Nissa prima ha sfiorato la vittoria con Alagna (gol annullato per fallo dello stesso attaccante), e poi con Kragl su punizione, ma ha rischiato anche di perderla in quanto i padroni di casa sono andati vicini al gol del 2-1 con Sardo e Dama. Ad ogni modo, un 1-1 che permette alle due squadre di muovere la classifica e che, ovviamente, non può essere un risultato ristoratore come avrebbe potuto esserlo una vittoria.

D’altro canto in un girone così equilibrato come quello della Nissa, non si può certo pretendere di vincerle tutte: ci sono anche gli avversari e il Milazzo di oggi non era esattamente una squadra facile da battere. La Nissa ha giocato meglio nel secondo tempo quando è cresciuta alla distanza. Sono piaciuti Silvestri, Fascetta, Kragl, De Felice, Alagna e lo stesso Castelnuovo. Unica consolazione è che, per una notte, la Nissa è capolista solitaria del campionato in attesa dei risultati che arriveranno da Gela (per Gela – Savoia) e da San Cataldo (per Sancataldese – Nuova Igea Virtus). (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)