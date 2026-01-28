Salute

Serie D. Nuovo rinforzo per la Sancataldese: preso l’esperto centrocampista Rosario Bucolo

Ancora un rinforzo per la Sancataldese. Nelle scorse ore è stato perfezionato il trasferimento in maglia verdeamaranto di Rosario Bucolo. L’esperto centrocampista catanese in passato ha ottenuto da protagonista due promozioni con la maglia del Messina, dalla Serie D alla Lega Pro.

Bucolo vanta oltre 500 presenze tra serie D e Serie C, con Catania, Catanzaro, Padova, Mantova e Potenza, ed arriva dopo l’esperienza con la maglia della Vibonese. Rappresenta dunque un elemento di assoluto valore per la nostra mediana. Porta con sé leadership e qualità indiscusse, maturate soprattutto nelle categorie superiori.

Bucolo è il classico giocatore capace di alzare l’asticella e di gestire con freddezza e lucidità i momenti più complicati delle gare. Il calciatore non vede l’ora di scendere in campo con la maglia verdeamaranto, per dare il suo contributo alla causa della Sancataldese.

