Serie D. Nell’anticipo del sabato trasferta impegnativa per la Sancataldese sul campo del lanciatissimo Athletic Palermo

Trasferta delicata sabato 17 gennaio alle 14,30 per la Sancataldese che affronta un Athletic Palermo che, al momento, è forse una tra le squadre più in forma del campionato. I verdeamaranto affronteranno anche questa trasferta senza il proprio tifo organizzato per via del divieto di trasferta imposto a seguito delle disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il divieto di trasferta riguarda i residenti nella provincia di Caltanissetta, per cui non sarà quindi possibile acquistare biglietti per il settore ospiti né accedere allo stadio per i tifosi verdeamaranto.

Una decisione che, ovviamente, non è stata presa bene dalla società e dalla stessa tifoseria verdeamaranto. Sul piano tecnico la trasferta di Palermo costituisce un impegno alquanto ostico per la squadra di Vanzetto che, per altro, nelle ultime ore s’è ulteriormente rinforzata con l’arrivo del portiere Francesco Maini, classe 2006. Maini è cresciuto calcisticamente nell’Albalonga, con la quale ha fatto tutta la trafila fino alla Juniores. Protagonista con l’under 17 Elite e l’under 19 Nazionali. La sua presenza tra i pali è stata determinante in molte partite chiave, inclusa la semifinale scudetto contro la Cavese, dove ha dimostrato un mix di tecnica, freddezza e leadership non comuni per la sua giovane età.

Poi il passaggio nella primavera del Frosinone per poi passare all’Atletico Pontinia, in Eccellenza, nella stagione 2023/2024. Archiviata l’esperienza con i biancorossi, l’approdo al Cisterna dove ha vinto il campionato da protagonista. In questa sessione di mercato, grazie al lavoro del Ds Meli, è stato possibile portare a San Cataldo un elemento di assoluto valore e di enorme prospettiva.

L’arrivo di Maini si unisce a quelli dell’attaccante Ezequiel Franchi e del centrocampista Ruis Manolo De Leon per una Sancataldese che in questo girone di ritorno è attesa da sfide importanti aventi come unico obiettivo la salvezza e la permanenza nel campionato di serie D.