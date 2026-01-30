Serie D. La Sancataldese “ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali con calciatori e staff tecnico per mensilità da agosto a dicembre 2025”

La Sancataldese calcio ha comunicato di aver ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali con calciatori e staff tecnico per le mensilità comprese tra agosto e dicembre 2025 come previsto dalla normativa vigente.

Lo ha fatto tramite un comunicato ufficiale sulla sua pagina Facebook. Ad oggi, quindi, il Club verdeamaranto ha fatto fronte a tutte le richieste della CO.VI.SO.D., come previsto dalle normative federali indirizzate a tutte le società di Serie D, presentando tutte le liberatorie regolarmente firmate.