Salute

Serie D. La Sancataldese “ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali con calciatori e staff tecnico per mensilità da agosto a dicembre 2025”

Redazione 1

Serie D. La Sancataldese “ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali con calciatori e staff tecnico per mensilità da agosto a dicembre 2025”

Ven, 30/01/2026 - 16:04

Condividi su:

La Sancataldese calcio ha comunicato di aver ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali con calciatori e staff tecnico per le mensilità comprese tra agosto e dicembre 2025 come previsto dalla normativa vigente.

Lo ha fatto tramite un comunicato ufficiale sulla sua pagina Facebook. Ad oggi, quindi, il Club verdeamaranto ha fatto fronte a tutte le richieste della CO.VI.SO.D., come previsto dalle normative federali indirizzate a tutte le società di Serie D, presentando tutte le liberatorie regolarmente firmate.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta