Serie D. Gela – Sancataldese, è gran derby al “Presti” ma senza tifo verdeamaranto

E’ un derby provinciale di serie D davvero intrigante quello tra il Gela e la Sancataldese. Le due squadre si affrontano domenica pomeriggio con calcio di inizio alle 15,30 in un confronto parecchio atteso. Purtroppo, per una questione di ordine pubblico, non ci sarà la presenza del tifo verdeamaranto al quale, su disposizione delle forze dell’ordine, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti della partita.

In compenso ci sarà il grande tifo gelese con i suoi tifosi in grado, come già avvenuto con la Nissa, di sostenere dal primo all’ultimo minuto di gioco la propria squadra e di fare del turno casalingo un fattore vincente. Tornando al match, il Gela arriva all’atteso derby con 30 punti in classifica contro i 20 della Sancataldese.

Chiaramente, se problemi di classifica ci sono, riguardano soprattutto la squadra ospite che, con 20 punti in classifica, si ritrova impelagata in piena lotta per la salvezza.

Dunque, se il Gela necessita di punti che potrebbero tornargli utili per chiudere in bellezza il campionato, invece nel caso della Sancataldese la squadra del presidente La Cagnina necessita di punti perché la situazione di classifica non è tale da indurre facili ottimismi.

Per il resto, il cuore del Gela dovrà fare i conti con la notoria generosità e con il carattere irriducibile della Sancataldese e dei suoi ragazzi. La Sancataldese potrà contare sui suoi innesti più recenti, ma anche il Gela potrà dare vita ad un match di grande intensità e sostanza grazie al suo gruppo di prima squadra nel quale spicca in maniera particolare l’ex Nissa Dario Maltese.