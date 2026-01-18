Salute

AdnKronos

Serie A, Torino-Roma 0-0 – Diretta

Dom, 18/01/2026 - 18:03

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi sfidano oggi, domenica 18 gennaio, il Torino – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, battuto 2-0 all'Olimpico, mentre quella di Baroni è stata superata con lo stesso risultato dall'Atalanta a Bergamo, mentre in Coppa Italia ha superato gli ottavi di finale vincendo proprio contro la Roma per 3-2.  Questa sera invece è previsto il match tra Milan e Lecce a San Siro. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

