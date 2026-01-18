Serie A, oggi Milan-Lecce – Diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce – in diretta tv e streaming – a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l'ultima partita contro l'Inter. Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfida la Roma all'Olimpico mentre il Lecce ospiterà la Lazio.
