Serie A, oggi Milan-Lecce – Diretta

Dom, 18/01/2026 - 19:53

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce – in diretta tv e streaming – a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l'ultima partita contro l'Inter.  Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfida la Roma all'Olimpico mentre il Lecce ospiterà la Lazio.  
