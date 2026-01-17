Seconda Categoria. Solo nella ripresa l’Atletico Nissa supera 3-0 il Raddusa: in gol Princiotta, Amadou e Mancuso

Nell’anticipo del campionato di Seconda Categoria l’Atletico Nissa ha sconfitto 3-0 un combattivo Raddusa ultimo in classifica. Partita che, soprattutto nel primo tempo, ha visto i padroni di casa giocare non proprio bene contro un avversario che ha lottato con grande coraggio e determinazione.

Solo nella ripresa la gara s’è sbloccata. E’ stato Princiotta a segnare la rete dell’1-0 su rigore, dopo di che hanno realizzato altre due reti Amadou e Mancuso. Un tris che ha permesso all’Atletico Nissa di salire a quota 34 in classifica, e domenica c’è il big match tra Lagoreal e Valguarnerese.